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Во Франции вводят комендантский час: что грозит нарушителям

10 декабря, 20:46

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

С 15 декабря в стране будет разрешены межрегиональные поездки

Власти Франции приняли решение ввести комендантский час по всей территории страны.

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Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает Le Figaro.

Комендантский час будет действовать 15 декабря, с 20:00 до 6:00. В случае нарушения грозит штраф в размере 135 евро.

Исключения для соблюдения комендантского часа также будут. В частности, запрет можно будет не соблюдать по профессиональным причинам, веским семейным обстоятельствам, медицинским причинам и в случае прогулок с животными. При этом на Рождество, 24 декабря, комендантский час будет отменен, а 31 декабря ограничение будет действовать.

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Кроме того, с 15 декабря во Франции будет разрешены межрегиональные поездки, которые ранее были запрещены.

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Ранее французский премьер Жан Кастекс заявил, что во Франции не будут смягчать карантин. Жесткие ограничения в стране, скорее всего, будут действовать до лета 2021 года.

Напомним, во Франции 30 октября вступил в силу общенациональный карантин. Ужесточить ограничения решили в связи с неконтролируемым ростом заболеваемости ковидом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция карантин коронавирус локдаун
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