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Во Франции зафиксирован рекордный показатель по коронавирусу

26 октября, 01:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Французы вышли на пятое место в мире среди самых коронавирусных стран

Во Франции, где из-за COVID-19 введено чрезвычайное положение, снова зафиксирован рекордный показатель по новым больным в сутки. За воскресенье выявлено 52 тысяч заразившихся коронавирусом.

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Об этом сообщили во французском Минздраве, передает Reuters.

Так, после субботних 45 422 больных в воскресенье, 25 октября, зафиксировано почти на семь тысяч больше – 52 010 новых больных "ковидом". При этом умерли 116 человек (общее количество летальных случаев 34 761).

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Теперь общее количество заразившихся с начала эпидемии во Франции достигло 1 138 507 человек. Эта страна вышла на пятое место в списки самых коронавирусных стран после США, Индии, Бразилии и России. Отметим, что только за последние три дня там зафиксировали 139 000 новых случаев. Для сравнения – с середины марта до середины мая во Франции было 132 000 случаев.

Как сообщали новости "Сегодня", в Италии еще больше ужесточат карантин. В ряде регионов страны ввели ночной комендантский час, и ожидается, что центральное правительство вскоре объявит о новых мерах. Новые ограничения могут коснуться ресторанов, баров, бассейнов и кинотеатров. Тренажерные залы и бассейны могут закрыть в ближайшее время, а барам и ресторанам будет приказано закрыться с 18:00, в то время как людям рекомендуют не выезжать за пределы районов проживания. А тем временем Испания вводит жесткий карантин на полгода.

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Франция коронавирус COVID-19
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