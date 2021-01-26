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Во Франции запретили самодельные маски от COVID-19

26 января, 20:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В общественных местах рекомендованы хирургические маски и FFP2

Правительство Франции издало указ, запрещающий использовать в общественных местах самодельные маски от коронавируса, поскольку они якобы не обеспечивают достаточной защиты от новых, более заразных вариантов COVID-19.

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Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран, передает The Guardian.

Он отметил, что указ основан на рекомендациях французских экспертов в области здравоохранения.

"Высший совет общественного здравоохранения, как и я, рекомендует французам не носить маски, которые они сделали дома", – заявил Веран.

Министр уточнил, что совет также касается промышленных тканевых масок с низкими фильтрующими качествами, которые относятся к категории 2.

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Правительство рекомендовало использовать в общественных местах только три типа масок: хирургические, респираторы FFP2 и тканевые маски, соответствующие стандартам категории 1.

В то же время не все специалисты по здравоохранению во Франции согласны с данным указом. В местной медицинской академии заявили, что нет научных доказательств того, что самодельные маски не обеспечивают достаточной защиты при правильном ношении.

Французские власти при этом признают, что обеспечить исполнение нового указа будет достаточно сложно.

Напомним, ранее в Германии ввели обязательное ношение масок повышенного уровня защиты FFP2 в магазинах и в транспорте в федеральной земле Бавария.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция защита маска коронавирус запреты
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