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Во Франции запретили собираться больше шести человек

24 марта, 22:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В стране также собираются расширить зону действия карантина

Власти Франции ввели запрет собираться группами более шести человек из-за непрекращающегося роста количества новых заражений коронавирусом

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Соответствующее распоряжение Министерство внутренних дел разослало во все полицейские префектуры страны еще во вторник, передает AFP.

Согласно распоряжению главы французского МВД Жеральда Дарманена, запрет вводится во всех регионах, а не только в тех, где на прошлой неделе был введен карантин.

Кроме того, еще в трех департаментах страны собираются ввести карантин, который уже действует в 16-ти.

В среду официальный представитель правительства Габриэль Аттал после еженедельной встречи по пандемии коронавируса под председательством президента Эммануэля Макрона заявил что в департаментах Рона, Об и Ньевр будут закрыты большинство предприятий, а жителей попросят не выходить из дома без важной причины.

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Отмечается, что во Франции продолжается рост числа тяжело больных в реанимационных палатах.

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Напомним, 16 марта власти Франции заявили, что в стране началась третья волна коронавирусной пандемии. Тогда премьер Жан Кастекс намекнул, что в столичном регионе, включая Париж, в ближайшие дни могут быть введены жесткие карантинные меры.

Мы также сообщали, что Франция стала одной из многих европейских стран, которые временно отказались использовать препарат от COVID-19 производства AstraZeneca.

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