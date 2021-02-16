Во Франции заявили о кибератаках на Минюст и крупные компании

На Министерство юстиции, а также несколько крупных компаний Франции в течение нескольких лет была проведена серия кибератак, почерк которых напоминает группу Sandworm.
Об этом говорится в отчете Французского агентства безопасности информационных систем (ANSSI).
В ANSSI рассказали, что первые нападения хакеров были зафиксированы еще в конце 2017 года, а продолжались эти атаки до 2020-го.
Киберпреступники в частности использовали "дыры" в программном обеспечении Centreon, которое применяется для мониторинга компьютерных систем производства одноименной французской компании.
Отмечается, что ПО Centreon используют также такие французские компании, как авиаконцерн Airbus, авиакомпания Air France и французский провайдер телекоммуникационных услуг Orange.
Согласно заявлению, из-за действий хакеров пострадали в первую очередь провайдеры.
Следует отметить, что хакерскую группу Sandworm подозревают в связях со спецслужбами России, но в отчете ANSSI нет прямого обвинения РФ.
Напомним, в США хакеры пытались отравить воду в городе, повысив в ней содержание опасного химиката.
Также мы писали, что российские хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft.
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