Во Франции заявили о кибератаках на Минюст и крупные компании

К атакам может быть причастна Россия

На Министерство юстиции, а также несколько крупных компаний Франции в течение нескольких лет была проведена серия кибератак, почерк которых напоминает группу Sandworm.

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Об этом говорится в отчете Французского агентства безопасности информационных систем (ANSSI).

В ANSSI рассказали, что первые нападения хакеров были зафиксированы еще в конце 2017 года, а продолжались эти атаки до 2020-го.

Киберпреступники в частности использовали "дыры" в программном обеспечении Centreon, которое применяется для мониторинга компьютерных систем производства одноименной французской компании.

Отмечается, что ПО Centreon используют также такие французские компании, как авиаконцерн Airbus, авиакомпания Air France и французский провайдер телекоммуникационных услуг Orange.

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Согласно заявлению, из-за действий хакеров пострадали в первую очередь провайдеры.

Следует отметить, что хакерскую группу Sandworm подозревают в связях со спецслужбами России, но в отчете ANSSI нет прямого обвинения РФ.

Напомним, в США хакеры пытались отравить воду в городе, повысив в ней содержание опасного химиката.

Также мы писали, что российские хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft.

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