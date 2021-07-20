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Во Париже "карантинный" план Макрона привел к погромам: что разозлило французов (видео)

20 июля 2021 10:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Французов так разозлило новое решение власти, что один пункт вакцинации залили водой, а другой – сожгли

Протесты во Франции. Коллаж "Сегодня"

Протесты во Франции. Коллаж "Сегодня"

Во Франции более ста тысяч человек протестовали против нового "карантинного" плана властей, что в результате переросло в массовые погромы.

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Французов разозлила идея президента Эммануэля Макрона, согласно которой с августа людям будет нужна справка о полном курсе вакцинации, чтобы посещать общественные места. Они считают, что этот указ нарушает права и свободы.

Но вместо мирного протеста, люди выместили злость против новых карантинных ограничений на пунктах вакцинации: один залили водой, а второй – подожгли.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Франция решила ужесточить борьбу с COVID-19. Макрон в обращении к нации заявил о значительном ухудшении ситуации c коронавирусом в стране. В стране ввели обязательную вакцинацию для медиков и других категорий работников, которые могут контактировать с "уязвимыми людьми".

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Тем временем в Украине с 21 июля стартует пятый этап вакцинаци, прививку смогут получить все желающие – как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

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