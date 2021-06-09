Вода поднялась почти на метр. Рим затопило после сильного ливня (видео)

Улицы Рима после сильного ливня превратились в реки, у спасателей было много работы

Рим затопило из-за сильных дождей. Фото: twitter.com/Sarah404BC

Сильный ливень затопил улицы Рима. Спасатели эвакуировали 40 детей и шестерых воспитателей из детского сада. Там вода поднялась почти на метр.

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В том же районе спасали человека, который оказался заблокирован в полуподвальном помещении.

Всего за день спасателей вызвали на помощь 50 раз. Из-за ливня, движение усложнился на многих дорогах.

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Горожане винят городскую власть в том, что инфраструктура не готова к обычным природным явлениям.

Напомним, в Украине 8 июня резко ухудшилась погода. В частности, под удар стихии попали Харьков и Херсон. Многие улицы превратились в реки. В Херсоне после сильного дождя вода переливалась через бордюры на дорогах, а люди переходили улицу по колено в воде. Больше всего пострадали районы в низинах.