Вода вместо Pfizer: французов "вакцинировали" физраствором

Во Франции 140 жителям города Эперне вместо вакцины от коронавируса Pfizer в центре вакцинации сделали инъекцию физиологическим раствором. Местные власти заявили об ошибке и утверждают, что никто не пострадал.

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Об этом сообщила радиосеть France Bleu.

По информации сети, ошибка произошла еще во вторник, 20 апреля, но информация о происшествии появилась только сейчас.

Власти заявили, что подобная инъекция никак не могла повлиять на здоровье, поскольку физиологический раствор представляет собой раствор соленой воды, который используемый в различных процедурах, в том числе в качестве разбавителя во время инъекций.

Что именно стало причиной ошибки, не сообщается. В связи с инцидентом в Эперне направили менеджера по здравоохранению для усиления безопасности процесса вакцинации.

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Центр вакцинации осознал свою ошибку на следующее утро и немедленно связался с 140 "вакцинированными" и некоторые из них уже получили дозу настоящей вакцины, остальные будут вакцинированы в среду, 28 апреля.

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