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Воровал интимные фото и предлагал продавать в Сети: десятки школьниц стали жертвами учителя

5 декабря, 01:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Полицейские обнаружили на компьютере тысячи непристойных фотографий детей

В Великобритании учитель информатики в средней школе взламывал мобильные телефоны своих учениц, чтобы заполучить их интимные фото.

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Как пишет Daily Mail, 40-летний учитель обещал школьницам, что починит их сломанные телефоны, однако вместо этого забирал устройства домой и сохранял фотографии обнаженных подростков на свой домашний компьютер.

Также мужчина предлагал школьницам заработок. Он ухаживал за подростками и говорил, что они могут зарабатывать хорошие деньги, отправляя ему интимные фото, которые в дальнейшем будут публиковаться на различных сайтах.

Полицейские обыскали его дом и обнаружили на компьютере тысячи непристойных фотографий детей.

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Учителя приговорили к лишению свободы на шесть лет и три месяца.

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К слову, недавно мы писали, что в Житомирской области учительницу сельской школы оштрафовали за обнаженное фото. Женщина случайно отправила снимок в группу в Viber.

Также сообщалось, что под Самарой учительница уволилась после того, как видео с ее эротическими танцами слили в сеть.

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