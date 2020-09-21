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Война в Сирии: возможный преемник Меркель жестко раскритиковал Путина

21 сентября, 09:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Российская авиация бомбит больницы, детские сады, школы и дома престарелых, заявил политик

Жестокие действия российских войск в Сирии стали причиной потока беженцев в Европу, ответственность за это несет президент РФ Владимир Путин. Об этом в видеоинтервью медиакомпании Bild заявил один из ведущих политиков от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, передает DW.

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"Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых", – заявил Мерц.

По его словам, приток беженцев в Европу во многом вызван "варварскими военными действиями со стороны российской армии, за которые несет ответственность Путин".

Отметим, Фридриха Мерца считают одним из возможных приемников канцлера Германии Ангелы Меркель.

Сирия более 9 лет охвачена военным конфликтом между режимом президента Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек, а миллионы сирийцев были вынуждены покинуть страну. Россия оказывает поддержку режиму Асада.

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Благодаря поддержке российских войск сирийский диктатор смог вернуть контроль над большей частью территории страны. Россию неоднократно обвиняли в том, что ее авиация наносит удары по мирным жителям Сирии.

Глава комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявил, что действия России в Сирии свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин хочет продолжения войны в регионе.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Война в Сирии

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Россия Германия Сирия беженцы Владимир Путин Фридрих Мерц
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