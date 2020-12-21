ВОЗ готова одобрить применение вакцины Pfizer к концу года

Ограниченная вакцинация может начаться в Европе в конце января

Всемирная организация здравоохранения планирует дать разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, уже в декабре, но с ограниченным использованием в экстренных случаях, которое начнется к концу января.

Реклама

Об этом заявила заместитель гендиректора ВОЗ Мариангела Симао, передает Reuters.

В ВОЗ планируют, что поставки вакцины в определенные страны могут начаться в конце января или начале февраля в рамках программы COVAX по предоставлению вакцин странам с низким и средним уровнем доходов.

Напомним, 21 декабря стало известно, что после того как Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало одобрить вакцину Pfizer/BioNTech для использования в Евросоюзе, Европейская комиссия официально дала такое разрешение.

Отметим, в США лекарство от Pfizer и BioNTech одобрили еще раньше – Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов дало разрешение на применение этого препарата еще на прошлой неделе. В Штатах вакцинация уже началась.

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама