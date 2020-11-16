ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической черты

Хотя и поступают новости о вакцине от коронавируса, сейчас не время для самоуспокоенности, говорит Тедрос Аданом Гебрейесус

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил "крайнюю обеспокоенность" резким ростом числа случаев COVID-19 в мире.

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На брифинге в Женеве он заявил, что особую озабоченность вызывает всплеск заболеваемости в Европе и Америке, сообщает ТАСС.

Гендиректор обратил внимание на обнадеживающие новости, касающиеся разработки вакцины от коронавируса, и выразил осторожный оптимизм по поводу потенциального появления в ближайшие месяцы новых инструментов для борьбы с инфекцией. Вместе с тем, подчеркнул он, сейчас не время для самоуспокоенности.

"Мы крайне обеспокоены всплеском числа случаев COVID-19 в некоторых странах. Особенно в Европе и Америке медицинские работники и системы здравоохранения оказались у критической черты", — констатировал глава ВОЗ.

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Напомним, среди сотрудников штаб-квартиры ВОЗ в Швейцарии было выявлено 65 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Один из них – в окружении главы организации.

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Также напомним, Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вакцина от COVID-19 сама по себе не положит конец пандемии.

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