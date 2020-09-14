ВОЗ не верит, что вакцина от COVID-19 остановит пандемию

Не стоит рассчитывать, что появление вакцины от коронавируса COVID-19 остановит пандемию этой инфекции в мире. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает Daily Star.

Реклама

По словам Клюге вакцина сможет помочь только определенным группам людей.

"Я все время слышу: "Вакцина положит конец пандемии". Конечно нет! Мы даже не знаем, поможет ли вакцина всем группам населения", – сказал он.

Представитель ВОЗ рассказал, что сейчас ученые получают "некоторые признаки" того, что вакцина поможет одной группе, а другой нет.

Он также опасается "логистического кошмара", который может возникнуть, если понадобятся разные вакцины от COVID-19.

Реклама

По словам Клюге, пандемия коронавируса закончится тогда, когда "мы как сообщество научимся жить с этой пандемией".

Напомним, согласно прогнозу ВОЗ, число смертей из-за COVID-19 в Европе в октябре и ноябре увеличится.

Мы также сообщали, что 13 сентября в мире был зафиксирован самый большой с начала пандемии коронавируса COVID-19 прирост новых заражений за сутки.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Германия обещает выпустить вакцину от коронавируса уже в октябре:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама