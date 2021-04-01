ВОЗ в ярости: вакцинация в Европе идет слишком медленно, число жертв растет

На континенте полностью привиты всего лишь 4% жителей

Темпы вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 на Европейском континентеостаются непозволительно медленными.

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Об этом сообщает европейское подразделение Всемирной организации здравоохранения.

Глава этого подразделения Ханс Клюге заявил: "Распределение вакцин – неприемлемо медленное. И пока охват (вакцинацией. – Ред.) остается низким, нам нужно применять те же здравоохранительные и социальные меры, что были в прошлом, для компенсации запаздывающих графиков вакцинации".

По его словам, только 10% населения региона получили одну дозу вакцины, и только 4% завершили процесс вакцинации. При этом данные Национальной службы здравоохранения Британии показали, что вакцинация лиц старше 70 лет, начавшаяс в декабре 2020 года, спасла свыше 6 тыс. жизней.

А информация от Израиля по поводу вакцин Pfizer и BioNTech свидетельствует, что вторая доза препарата на 90% эффективна в предотвращении заражений, серьезного течения болезни и госпитализаций.

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Тем временем в регионе отмечен рост заболеваемости COVID-19: за прошлую неделю в Европе зафиксировано 1,6 млн новых случаев заражения и около примерно 24 тыс. летальных исходов.

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В организации выражают обеспокоенность, что рост мобильности населения и встречи на религиозные праздники (в 2021-м католики и протестанты будут отмечать Пасху 4 апреля. – Ред.) грозят увеличением числа новых заражений коронавирусом.

В документе говорится, что 27 стран Европы находятся в полном или частичном режиме изоляции, в 21 стране по ночам действует комендантский час. За последние две недели 23 страны ужесточили ограничения, но 13 стран их ослабили.

По данным ВОЗ, с начала пандемии в регионе зафиксировано почти 45 млн случаев COVID-19, количество летальных исходов приближается к 1 млн.

Напомним, производитель вакцины от коронавируса Pfizer заявил о 100%-ной эффективности для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Видео: Сегодня

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