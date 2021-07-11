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Впервые в мире. Женщина умерла сразу от двух мутаций коронавируса

11 июля 2021 8:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Врачи не могут сказать, сыграло ли совместное инфицирование свою роль в быстром ухудшении состояния пациентки

В Бельгии пожилая женщина скончалась от коронавируса – при поступлении в больницу у нее взяли анализы, которые подтвердили, что она заражена сразу двумя штаммами инфекции.

Об этом сообщает BBC.

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У женщины обнаружили две мутации – типов "Альфа" и "Бета", то есть британскую и южноафриканскую соответственно. Предполагается, что она заразилась от двух разных людей, а также подтверждено, что женщина не прививалась от COVID-19.

90-летняя бельгийка умерла еще в марте в городе Алсте, что делает ее случай первым задокументированным в истории, хотя о двойном заражении сообщалось и раньше. При этом болезнь развивалась у нее очень стремительно.

"Трудно сказать, сыграло ли совместное инфицирование двумя вызывающими озабоченность вариантами свою роль в быстром ухудшении состояния пациентки", – говорит ведущий ученый больницы OLV доктор Анне Ванкеерберген.

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Случай бельгийки и недооцененную опасность двойного заражения различными штаммами COVID-19 планируют обсудить на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционных заболеваний позже в этом году.

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Напомним, что одним из самых опасных штаммов считается индийский, или "Дельта" – он уже стал доминирующим в ряде стран, включая США и Германию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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