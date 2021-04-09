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Все дело в тромбозе. Еще одна страна ввела строгое возрастное ограничение для AstraZeneca

9 апреля, 02:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Людей старше 60 лет будут вакцинировать другими прививками

В Нидерландах запретили вакцинацию людей младше 60 лет прививкой Vaxzevria (компании AstraZeneca).

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Об этом заявил и.о. вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге, передает Dutch News.

"Для предотвращения возможных рисков для здоровья люди младше 60 лет будут прививаться вакцинами других производителей", – заявил он.

По его словам, для людей старше 60 лет риск смерти от коронавируса гораздо выше, чем риск смерти от тромбоза, который может быть очень редким побочным эффектом Vaxzevria.

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К слову, проявление тромбоза после вакцинации прививкой Vaxzevria чаще наблюдалось у людей младше 60 лет.

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Ранее власти Британии заявили, что продолжат использовать вакцину AstraZeneca для вакцинации населения, несмотря на сообщения о тромбозах.

Более подробно о ситуации, которая сложилась вокруг этого препарата, читайте в материале От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала "врагом номер один".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация вакцина коронавирус AstraZeneca
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