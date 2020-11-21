"Все ненавидят полицию!": протест в Париже разогнали водометами (видео)

Французы протестуют против запрета на распространение изображений полицейских

Во Франции тысячи людей вышли в субботу, 21 ноября, на улицы, протестуя против введения наказания за распространение изображений полицейских. Протест в Париже закончился столкновениями с полицией и разгоном.

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Об этом сообщает Le Point.

Демонстранты, собравшиеся на площади Трокадеро в центре Парижа, держали плакаты с лозунгами: "Макрон делает нас небезопасными", "Все хотят снимать полицию" и "Улица наша". Многие пришедшие были в желтых жилетах.

Протесты в Париже / Фото: Reuters

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Протесты в Париже / Фото: Reuters

В конце митинга между демонстрантами и полицией начались столкновения – в частности напряжение возросло после приказа полиции о разгоне протеста.

Люди начали поджигать мусорные баки, а некоторые протестующие бросали в полицейских бутылки и булыжники. Демонстранты скандировали: "Все ненавидят полицию".

В ответ полиция несколько раз применила против демонстрантов водометы.

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В то же время часть митингующих отошли в другое место и продолжили мирный митинг.

Отметим, накануне депутаты Национального собрания Франции проголосовали за принятие в первом чтении новой статьи закона "О глобальной безопасности", предусматривающей наказание за распространение изображений полицейских "с целью нанесения им вреда".

Напомним, в Берлине 18 ноября после того, как полиция применила против протестующих против коронавирусного карантина водометы, в ответ полетели петарды, дымовые шашки и бутылки.

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