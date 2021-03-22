Українська
$ 27,72
32,95
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Все руководство Литвы "по блату" получит прививку от AstraZeneca

22 марта, 15:07

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Президент, спикер и премьер попали в приоритетный список по вакцинации

Фото: lrp.lt

Фото: lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа получил публичную прививку вакциной AstraZeneca от COVID-19. Это было сделано в одной из клиник Вильнюса для повышения доверия к препарату.

Реклама

Об этом сообщает литовский портал Delfi.lt.

"У меня не вызывают сомнения в отношении научных и уполномоченных организаций, которые очень компетентно оценивают все вакцины (...) Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже подтверждены, являются надежными, эффективными", – сказал Науседа.

"Поэтому я активно призываю людей не тратить впустую, не ждать, не раздумывая идти прививаться той вакциной, которой хотите привиться", – сказал он.

В понедельник, 22 марта, также была привита премьер Ингрида Шимоните и спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен. Ожидается, что британско-шведским препаратом будет вакцинирован и министр здравоохранения Арунас Дулькис.

В тренде
Пропаганда в Беларуси пробила дно: на ТВ показали оппозиционеров рядом с крысами (видео)
Реклама

Как сообщает портал, глава Минздрава издал указ, по которому в приоритетный список вакцинируемых были внесены президент, члена Сейма и правительства, чтобы продемонстрировать доверие к вакцине и привиться.

Напомним, в ходе недавнего крупного исследования вакцинаAstraZeneca показала 80% эффективности и готова выйти на рынок США.

Также сообщалось, что более десятка европейских стран, включая Германию и Францию, прекратили использование вакцины AstraZeneca в начале марта после того, как некоторые сообщения связали ее с тромбозом у крайне малого числа людей. Затем они возобновили вакцинацию после того, как Европейское агентство по лекарствам заявило, что она безопасна, но европейцы по-прежнему скептически относятся к ней.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Литва спикер вакцинация вакцина сейм Гитанас Науседа

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страны массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?
Страны массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?Евросоюз
Какие страны приостановили вакцинацию AstraZeneca (список)
Какие страны приостановили вакцинацию AstraZeneca (список)Евросоюз
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почему
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почемуЕвросоюз
Скандал вокруг AstraZeneca: в Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакциной
Скандал вокруг AstraZeneca: в Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакцинойЕвросоюз
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБ
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБЕвросоюз
AstraZeneca и тромбоз: ученые выяснили связь и как избежать смертей
AstraZeneca и тромбоз: ученые выяснили связь и как избежать смертейЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять