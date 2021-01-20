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"Все задрожало, как бомба": подробности взрыва здания в Мадриде (фото, видео)

20 января, 19:15

Виталий Семченко Виталий Семченко

По меньшей мере четыре человека погибли

По меньшей мере четыре человека погибли в результате мощного взрыва в Мадриде.

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Об этом сообщает El Comercio.

Инцидент произошел, когда рабочие проверяли систему подачи газа. Как сообщил мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда, вероятной причиной взрыва стала утечка газа.

Здание принадлежит церкви Вирхен-де-ла-Палома. В нем находятся офисы и конференц-залы. Рядом расположены школа и детский сад.

Испанские СМИ сообщают, что в результате ЧП шесть человек получили ранения и были госпитализированы, несколько из них находятся в тяжелом состоянии.

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Полиция подтверждает, что есть жертвы, но точное количество погибших официальные источники пока не называют.

Видео: Telegram

Очевидцы публикуют в социальных сетях фото и видео с места событий – улицы под завалами, здание практически разрушено, автомобили на близлежащих улицах повреждены, а в воздух поднимаются столбы дыма.

В комментарии журналистам очевидец трагедии сообщил, что перед взрывом "все задрожало, как бомба", а после "большая часть фасада обрушилась".

"Мы не знали, откуда исходит звук. Мы все думали, что это из школы. Мы поднялись по лестнице на крышу нашего здания. Смогли увидеть только много серого дыма", – рассказала 24-летняя местная жительница Лейре Репараз.

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/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

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Местная закусочная Cafe Pavon предоставила убежище пострадавшим, здесь собрались обеспокоенные жители, ищущие своих родственников.

Напомним, в прошлом году в муниципалитете Таррагона в испанской Каталонии произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, в результате которого погибли не менее трех человек.

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Испания взрыв Мадрид погибшие
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