Вслед за Турцией. В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары (фото)

В Греции вспыхнули лесные пожары. Фото: коллаж "Сегодня"

В Греции, где наблюдается чрезвычайно жаркая погода, за последние сутки вспыхнули 46 лесных пожаров.

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Об этом сообщает Kathimerini.

К борьбе с огненной стихией привлекли более 730 пожарных, свыше 300 спецмашин, три вертолета и четыре самолета.

Кроме того, в некоторых местах пожары вспыхивают повторно. К примеру, в районе Ахаия вблизи Зирии, где 26 июля уже тушили лесной пожар, вновь возникло возгорание. Власть из соображений предосторожности начала эвакуацию людей.

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К счастью, большинство очагов возгорания удалось потушить на начальной стадии. Полиция устанавливает причины пожаров.

Ранее мы сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал возможную причину лесных пожаров в Турции.

Также напомним, 31 июля в Турции объявили зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от пожаров. А именно, в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.