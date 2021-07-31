Вслед за Турцией. В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары (фото)

В Греции вспыхнули лесные пожары. Фото: коллаж "Сегодня"
В Греции, где наблюдается чрезвычайно жаркая погода, за последние сутки вспыхнули 46 лесных пожаров.
Об этом сообщает Kathimerini.
К борьбе с огненной стихией привлекли более 730 пожарных, свыше 300 спецмашин, три вертолета и четыре самолета.
Кроме того, в некоторых местах пожары вспыхивают повторно. К примеру, в районе Ахаия вблизи Зирии, где 26 июля уже тушили лесной пожар, вновь возникло возгорание. Власть из соображений предосторожности начала эвакуацию людей.
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К счастью, большинство очагов возгорания удалось потушить на начальной стадии. Полиция устанавливает причины пожаров.
Ранее мы сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал возможную причину лесных пожаров в Турции.
Также напомним, 31 июля в Турции объявили зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от пожаров. А именно, в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.