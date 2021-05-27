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Вслед за Украиной и Польша уличила Лукашенко во лжи с самолетом Ryanair

27 мая, 10:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне белорусский диктатор заявил, что соседние страны испугались принять заминированный самолет

Александр Лукашенко. Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS

Александр Лукашенко. Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS

Накануне в Украине поймали на лжи непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, а теперь в Польше заявили, что Минск не просил экстренно посадить самолет авиакомпании Ryanair из-за якобы "бомбы".

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Об этом пишет BBC.

Так, представитель варшавского аэропорта имени Фридерика Шопена заявил, что они без проблем приняли бы самолет в случае соответствующего обращения.

"Аэропорт Шопена не получал в минувшее воскресенье просьбы о согласии на экстренную посадку самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Наши службы всегда готовы к подобному развитию событий, и если бы такая просьба поступила, конечно мы бы приняли самолет и оказали всю необходимую помощь", – сказал он.

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Напомним, 26 мая Лукашенко заявил, что якобы Минск обращался к соседним странам с просьбой принять самолет, в том числе и к Варшаве.

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"Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке? Ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности?" – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", страны и авиакомпании массово отказываются летать над Беларусью. Например, Украина тоже закрыла авиасообщение с соседями.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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