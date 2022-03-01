Вслед за Украиной! Молдова думает, вступать ли в ЕС

Глава МИД Молдовы заявил, что есть несколько вариантов

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Молдова ведет переговоры с Европейским Союзом, чтобы определить варианты скорейшего присоединения.

Об этом заявил глава МИД Молдовы Нику Попеску, сообщает "Европейская правда".

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Обсуждение с Молдовой

По словам министра, война в Украине "не изменила намерения страны присоединиться к ЕС".

"Мы обсуждаем, какие лучшие следующие шаги. Есть несколько вариантов. Мы будем иметь несколько визитов высокого уровня в Молдову из ЕС и стран-членов в следующие дни и недели", – сказал Попеску.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Также он отметил, что вопрос о вступлении Молдовы в ЕС будет подниматься на переговорах с европейскими партнерами:

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"Мы работаем вместе с ЕС, чтобы определить, каковы последовательности, жесткие и конкретные шаги, которые приведут Молдову ближе к Европейскому Союзу".

Украина и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжении России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.

"Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил он.

Напомним, в Евросоюзе уже начали процедуру рассмотрения заявки на членство Украины в ЕС. Представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов уточнил, что уже передал запрос нашей страны, его зарегистрировали и начали рассматривать.

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