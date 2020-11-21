Второй локдаун не принес значительного эффекта для окружающей среды в Европе

Выбросы от автомобилей в некоторых случаях даже возросли

Загрязнение окружающей среды во время второй волны ужесточения карантинных ограничений в Европе сохраняется достаточно высоким, эффект от второго локдауна намного меньше, чем прошлой весной.

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Об этом говорится в материале Financial Times, которая ссылается на данные компании по мониторингу погоды в Евросоюзе Copernicus.

"Выбросы диоксида азота, производимого автомобилями и фургонами, лишь незначительно снизились – а в некоторых случаях, похоже, увеличились – из-за жесткого карантина", – пишет издание.

Оно также отмечает, что в отличие от предыдущего локдауна, когда степень основного загрязнения в европейских городах упала на 50% и более, в последние недели количество автомобилей на улицах увеличилось.

По словам профессора, изучающего изменения климата в Университете Восточной Англии, Коринн Ле Кере, весенний карантин гораздо сильнее повлиял на сокращение выбросов, поскольку тогда значительно снизилось использование автомобилей, что "напрямую связано с количеством миль, пройденных автомобилем, и тем, насколько парализована экономика".

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По мнению экспертов, люди сейчас много передвигаются на автомобилях, как раз чтобы избежать опасных контактов.

Весной уровень выбросов автомобилей в Европе упал более чем в два раза. А, например, в Лондоне сокращение выбросов в ноябре составило лишь 21%, тогда как в мае этот показатель упал на 74%. И подобная картина наблюдается по всей Европе

В Мадриде, где в начале ноября действовал комендантский час, а не полная изоляция, эти диапазоны были на 46 процентов больше, чем стандартные для этого периода.

Согласно исследованиям, в таких крупных европейских городах, как Рим, Мадрид и Лондон, количество посетителей во время второго локдауна снизилось более чем на 30% от обычного, но остается намного больше, чем во время весеннего карантина. В то же время, к примеру, в Берлине сейчас даже больше приезжих, чем обычно.

"Нынешний карантин не был столь серьезным, как тот, который был у нас в апреле и мае", – отметил Саймон Биркетт, директор Clean Air London.

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В свою очередь физик-эколог Кэрол Хелфтер отметила, что то, какие изменения действительно принес 2020 год для окружающей среды, станет понятно позже, поскольку вредные газы остаются в воздухе долгие годы.

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