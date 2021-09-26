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Выборы в Германии: или пожертвует украинским интересами новый канцлер

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
26 сентября, 17:58
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В отношениях Берлина и Киева после ухода Меркель существуют два варианта развития событий
Отношения Германии и Украины могут измениться. Коллаж "Сегодня"
Отношения Германии и Украины могут измениться. Коллаж "Сегодня"

после выборов в Германии обязательства & # 39; Обязательства Ангелы Меркель перед Москвой обнуляются для нового канцлера. Интересы Украины для Берлина будут на третьем месте. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

В то же время он считает, что и ухудшение отношений Германии и Украины не произойдет.

"Может быть два варианта – либо отношения между Украиной и Германией улучшатся, или останутся такими, какие они существуют. Между нами отсутствуют какие такие отношения, это наш друг во всех вопросах. Когда они занимаются внешней политикой, то не думают:" Сначала наши немецкие интересы, а потом – что там Украина ", нет. Это другая страна. Это не балтийцы или поляки. Германия – другая. Они сначала думают:" что там мы, что там наши друзья, и уже потом – что там Украина ". Германия иногда жертвовала интересам Украины, иногда – защищала. это зависело от того, как это совпадало с их интересами ", – сказал Солонтай.

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С другой стороны, новая власть Германии может перезагрузить отношения с Россией.

"Уход Меркель обнуляет отношения Германии с Москвой. То есть, где мы можем иметь ухудшение, потому что все, кто после Меркель – менее профессиональные", – добавил эксперт.

Выборы-2021 в Германии

  • В этот раз 47 партий выдвигают своих кандидатов, что существуют рекордом для ФРГ;
  • В Бундестаг выбирают 598 депутатов;
  • Для прохождения партии в Бундестаг необходимо преодолеть 5% -ный бар & # 39; Премьер;
  • В бюллетене избиратель должен поставить два крестика: один за прямого представителя в парламенте от своего округа, а другой – за политическую партию. Первое голосование предназначено для того, чтобы каждый из 299 округов Германии был представлен в Бундестаге;
  • Когда партия получает больше прямых мест, чем она имеет право по результатам голосования за партии, ее кандидатам, победили, предоставляются дополнительные места. Они называются "выступающими" местами. Например, по итогам голосования 2017 года в палате было 709 депутатов.

Ранее мы сообщали, что журналист спрогнозировал последствия выборов в Германии для Украины .

Также напомним, уход Меркель заставил Германию задуматься – что делать дальше .

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