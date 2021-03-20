Вычеркнули Россию: Дания переименовала "Белоруссию"

Вместо "Белой России" на датских картах теперь появится Belarus

В знак поддержки демократических устремлений белорусского народа власти Дании приняли решение переименовать Беларусь – теперь ее будут называть в соответствии с "требованием гражданского общества".

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Об этом заявили в Twitter датского Министерство иностранных дел.

"Нам пора начать использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением", – сказал по этому поводу глава МИД королевства Эппе Куфуд.

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Фактически Копенгаген уберет из названия Беларуси упоминание России – прежде в Дании для обозначения этой восточноевропейской страны использовали слово Hviderusland (дословно "Белая Россия", аналог некорректного "Белоруссия").

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Теперь же во всех официальных документах будет использоваться только Belarus.

Старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, Франек Вячорка назвал это "очень важным и добрым жестом".

Стоит отметить, что это уже не первая подобная инициатива. Ранее в этом году о готовности переименовать "Белоруссию" заявили в Литве, а летом 2020-го в Германии отказались от старого Weißrussland ("Белая Россия") и начали использовать Belarus.

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