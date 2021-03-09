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Жестокое убийство украинца в Лодзи: поляку дали 10 лет тюрьмы

9 марта, 15:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Гражданину Польши вынесли суровый приговор за пьяную драку, которая привела к трагедии

Суд в Польше признал виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы ранее судимого поляка, который избил до смерти украинца в 2019 году в городе Лодзь.

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Об этом сообщает Radio Lodz.

Инцидент произошел 19 мая 2019 года в микрорайоне Балуты – во время алкогольного застолья между двумя мужчинами вспыхнул словесный конфликт, который перерос в драку.

На кадрах, снятых уличными камерами, видно, как 51-летний гражданин Польши Дариуш З. фактически выбросил украинца на улицу из дома и продолжил волочить его, в бессознательном состоянии, по земле. Спустя два дня жертва скончалась.

Вынося приговор, судья окружного суда Лодзи Пшемыслав Заблоцкий подчеркнул жестокость самого избиения, а также то обстоятельство, что остальные участники застолья продолжили распивать алкоголь вместо того, чтобы отреагировать.

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В связи с этим обвиняемого признали виновным в избиении со смертельным исходом и удовлетворили требование прокуратуры – 10 лет тюрьмы.

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Адвокат убийцы планирует подать апелляцию.

Напомним, в прошлом месяце в польском Кракове украинца приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за драку с пьяным поляком.

А в Варшаве 32-летнего гражданина Украины обвинили в убийстве 68-летнего мужчины.

Также смотрите видео о правилах въезда украинцев в Польшу:

Видео: Сегодня
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Польша убийство приговор пьянка лодзь украинцы в Польше
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