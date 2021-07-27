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Взрыв в Германии: есть погибшие и пропавшие без вести

27 июля 2021 15:31

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук

Утром город Леверкузен потряс мощный взрыв, людей попросили закрыть окна в домах

Причины взрыва пока неизвестны. Фото Reuters

Причины взрыва пока неизвестны. Фото Reuters

По данным СМИ, есть погибшие в результате взрыва в промышленном парке города Леверкузен на западе Германии, который произошел сегодня утром. Возле горящего склада обнаружили тело одного погибшего.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Рядом с местом пожара. Фото Reuters

Рядом с местом пожара. Фото Reuters

Идут поиски четверых человек, которые считаются пропавшими без вести на месте горящего склада горючего в Chempark (промышленный парк для химических компаний, включая Bayer и Lanxess).

"Мы глубоко потрясены трагической смертью одного коллеги", – сказал руководитель парка Ларс Фридрих.

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12 человек получили ранения. Четверо из них госпитализированы с серьезными травмами.

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По словам оператора Chempark Currenta, взрыв произошел в 9.40 по местному времени и вызвал пожар, который уже локализован. Что стало причиной ЧП, пока выясняется.

Напомним, что власти призвали жителей закрыть окна и двери, в городе ряд дорог закрыли для движения.

Недавно мы писали о том, что мощный взрыв прогремел в порту Дубая (ОАЭ). Тогда сообщалось, что взрыв произошел на судне, стоящем на якоре у порта Джебель-Али.

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