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За шаг до локдауна: в Польше усиливают карантин

7 ноября, 02:25

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Все учреждения культуры в Польше будут временно закрыты

В Польше для предотвращения распространения коронавируса с 7 ноября власти усиливают карантин.

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Об этом сообщает "Польское радио".

С субботы в Польше прекращают работу заведения культуры.

"Театры, кинотеатры, музеи, галереи, все учреждения культуры будут временно закрыты, потому что мы хотим уменьшить общественное движение", – сказал премьер Матеуш Моравецкий.

Также будет ограничена работа торговых центров. В гостиницы можно будет заезжать только тем, кто находится в командировке.

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К слову, в случае, если число новых случаев коронавируса за сутки увеличится до 70-75 на 100 тысяч человек, в стране введут полный локдаун.

Также мы писали о том, что в Латвии с 9 ноября по 6 декабря вводится чрезвычайная ситуация из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Европе ужесточают карантин: где и какие ограничения вводят.

Напомним, Франция намерена отправить часть пациентов с коронавирусом на лечение в Германию, поскольку в больницах страны катастрофически не хватает мест.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Польша карантин коронавирус
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