Українська
$ 27,42
33,49
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Заболеваемость COVID-19 в Европе снизилась за месяц на 60% – ВОЗ

20 мая, 17:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Представитель ВОЗ Клюге сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в европейских странах

ВОЗ сообщила, что в Европе существенно снизилась заболеваемость COVID-19

ВОЗ сообщила, что в Европе существенно снизилась заболеваемость COVID-19 / Фото: Getty Images

Заболеваемость COVID-19 в Европе за последний месяц снизилась на 60%. Еженедельное количество случаев новых случаев инфицирования в Европе снизилось с 1,7 млн в середине апреля до 685 тыс. новых случаев на прошлой неделе.

Реклама

Об этом на брифинге сообщил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, на прошлой неделе заболеваемость оставалась высокой в восьми странах региона – более 150 новых случаев на 100 тыс. человек.

"Пандемия еще не закончилась", – пояснил он.

Читайте также: ВОЗ назвала индийский COVID-19 угрозой для всего мира

В тренде
США ожидают перемирия между Израилем и Палестиной. Блинкен поговорил со стороной конфликта
Энтони Блинкен и Габи Ашкенази. Коллаж
В тренде
Израиль обстрелял Ливан в ответ на запуск четырех ракет (видео)
Израильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракету. Фото: REUTERS/Baz Ratner
В тренде
Встреча Байдена и Путина пройдет в ближайшие недели – госсекретарь США
Джо Байден и Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Реклама

Представитель ВОЗ предупредил, что в ближайшие месяцы отмена ограничительных мер и повышение мобильности людей может привести к увеличению числа случаев передачи инфекции в Европе.

"Если социальные меры будут смягчены, как это в настоящее время делается в большинстве стран региона, необходимо удвоить усилия по тестированию, изоляции, отслеживанию контактов, карантину и вакцинации, чтобы сохранить контроль и обеспечить сохранение тенденций к снижению", – заявил Ханс Клюге.

Читайте также: ВОЗ допустила пандемию. Организацию обвинили в смерти 3,3 млн человек

Напомним Всемирная организация здравоохранения лишь через год после объявления пандемии COVID-19 признала, что коронавирус передается воздушно-капельным путем.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Германии ушастые
В Германии ушастые "Запорожцы" продают дороже раритетных MaseratiАвто
Заробитчан в Польше заставят платить налоги: как будет работать код-идентификатор
Заробитчан в Польше заставят платить налоги: как будет работать код-идентификаторЭкономика
Третья доза – коронавирус стремительно мутирует и вакцины теряют эффективность
Третья доза – коронавирус стремительно мутирует и вакцины теряют эффективностьУкраина
"Я поражена, как вы защищаете граждан": премьер Эстонии приехала на Донбасс (фото)Донбасс
В Украине может появиться своя система ПРО
В Украине может появиться своя система ПРО "Железный купол"Украина
Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в ЕС (обновлено)
Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в ЕС (обновлено)Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять