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Задержание участника оккупации Крыма в Праге. Россиянина отправили под стражу

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
14 сентября, 16:58
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Заседание суда прошло в закрытом режиме, адвокат обвиняемого Франчетти подал апелляцию
Александра Франчетти задержали в Праге и отправили под стражу. Коллаж "Сегодня"
Александра Франчетти задержали в Праге и отправили под стражу. Коллаж "Сегодня"

В Праге городской суд принял решение отправить под стражу гражданина РФ Александра Франчетти, которого задержали в международном аэропорту Праги по запросу Украины. Мужчина участвовал в оккупации украинского полуострова.

Об этом пишет ТАСС.

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Заседание суда прошло в закрытом режиме. Во время общения с правоохранителями россиянин отвергал выдвинутые ему обвинения.

В то же время адвокат Франчетти опротестовал данное решение. Аппеляционную жалобу должны рассмотреть в течение двух недель. Сейчас россиянин переведен в тюрьму Панкрац.

Что известно о Франчетти?

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По данным сайта "Миротворец", в 2014 году Александр Франчетти приехал в Крым, вступил в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Севастополя". Затем он организовал другое НВФ – разведгруппу "Северный ветер". Она насчитывала 11 человек и отвечала за охрану линий электропередач, газопровода, а также обнаружение неких "экстремистских групп".

Также Франчетти был награжден медалью "За возвращение Крыма". С 2000 года он проживал в Праге и работал тренером по фитнесу, но регулярно посещал Крым.

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