Загадочная смерть украинца в Польше: полиция подозревает убийство

В городе Новый Томышль, расположенном в Великопольском воеводстве на западе Польши, обнаружили тело 47-летнего украинца, лежавшего возле сгоревшего автомобиля.

Как сообщает местное издание nowytomysl.naszemiasto.pl, трагедия произошла в прошлое воскресенье, 13 декабря.

Спасатели и полицейские прибыли на место возгорания Audi A3 на одной из улиц города. Автомобиль был полностью в огне, а рядом нашли мертвого мужчину. Позже оказалось, что жертвой является гражданин Украины, который проживал в Новом Томышле. Сгоревшее авто принадлежало ему.

На месте работала уголовная полиция и прокурор районной прокуратуры в Новом Томышле. Пока неизвестно, как произошла трагедия и были ли к ней причастны третьи лица. Случай вызывает недоумение, пишет издание.

Пока нельзя исключить ни один сценарий – ни случайную смерть, ни умышленные действия других лиц, т.е. убийство.

Напомним, это не первая загадочная смерть нашего соотечественника в Польше. Так, в январе 2020 года на территории костела Ченстоховской Божьей Матери в городе Свеце (Куявско-Поморское воеводство) нашли мертвым молодого украинца.

Также писалось о загадочной смерти в Польше двоих украинцев в мае 2020 года. Братьев 31 и 36 лет искали более двух недель, после чего их тела были обнаружены в озере Нововарпеньское.

Кроме того, сообщалось о смерти украинца на строительстве в Польше:

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