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Захват самолета Ryanair в Минске: началось международное расследование

27 мая, 22:56

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Международная организация гражданской авиации официально оценит правомерность захвата самолета Ryanair и арест Романа Протасевича

Из-за ареста Протасевича полеты над Беларусью могут прекратиться. Фото: Коллаж "Сегодня"

Из-за ареста Протасевича полеты над Беларусью могут прекратиться. Фото: Коллаж "Сегодня"

После экстренного заседания 36 дипломатических представителей Международная организация гражданской авиации (ICAO) решила провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair и арестом журналиста Романа Протасевича 23 мая.

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Об этом сообщило Министерство транспорта Ирландии.

Читайте также: Задержание Протасевича в Минске. Посадку самолета осудили в ICAO

"Мы полностью поддерживаем решение ICAO провести открытое и независимое расследование инцидента в Беларуси и благодарим наших международных коллег за помощь в этом деле", – заявил министр транспорта Эймон Райан, осудив Минск за случившееся.

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Ожидается, что промежуточные итоги расследования будут предоставлены к 25 июня.

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Райан назвал действия белорусских властей "атакой на европейскую авиационную безопасность". Он обвинил их в том, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко подверг опасности жизни пассажиров и экипажа во время рейса из одной европейской столицы в другую.

Видео: Сегодня

Напомним, 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего были задержаны журналист Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега. В связи с этим ЕС уже запретил самолетам европейских авиакомпаний пересекать белорусское воздушное пространство и закрыл небо для "Белавиа".

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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