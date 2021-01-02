Закрывается почти все: Греция снова ужесточает карантин из-за COVID-19

Правительство Греции объявило об ужесточении карантина в связи с распространением коронавируса COVID-19 в стране с 3 по 11 января 2021 года.

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Об этом сообщает издание Ekathimerini.

В частности, на неделю закроются все розничные магазины, которым разрешили работать во время праздников. Причем ограничения затронут даже торговлю через интернет или по телефону – люди не смогут забрать свои покупки в пунктах выдачи, покольку их тоже закроют.

Также закроются парикмахерские, маникюрные салоны и книжные магазины, станции технического обслуживания автомобилей, все церкви и молельные дома. Запретили даже рыбалку и охоту.

Кроме того, возвращается ранее отмененный комендантский час – с 21:00 до 5 утра.

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В правительстве Греции заявили, что руководствовались "соображениями предосторожности" и пытаются избежать увеличения вирусной нагрузки, чтобы школы всех уровней могли открыться 11 января

Нынешний локдаун будет действовать с воскресенья, 3 января, до 6 часов утра 11 января.

Напомним, Рождество прошло в Греции без традиционных колядок и религиозных служб – их запретили, чтобы уберечь страну от распространения коронавирусной инфекции.

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