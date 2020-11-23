Замораживание долгов и справедливое распределение вакцин: итоги саммита G20

Лидеры стран "Большой двадцатки" (G20) в воскресенье, 22 ноября, договорились и далее поддерживать "развивающиеся и менее развитые страны" в борьбе с пандемией и ее последствиями и одобрили план продления замораживания выплат долгов беднейшими странами до середины 2021 года.

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Об этом говорится в совместном заявлении участников саммита, передает DW.

"Мы выступаем с единым убеждением в том, что скоординированные глобальные действия, солидарность и многостороннее сотрудничество сегодня особенно важны", – говорится в заявлении.

Участники саммита также обязались содействовать справедливому распространению вакцин и лекарств от COVID-19, а также тестов на коронавирус, чтобы более бедные страны не были исключены из этого процесса.

В то же время глава Европейского совета Шарль Мишель предложил подписать международный договор, призванный "помочь предотвращению пандемий в будущем". Его поддержала в частности, канцлер Германии Ангела Меркель, которая рассчитывает, что соответствующее соглашение помогло бы извлечь уроки из нынешнего кризиса.

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Напомним, в ходе видеоконференции на саммите "Большой двадцатки" турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная в Турции, будет доступна всему миру.

В то же время, по словам Ангелы Меркель, выделенных для обеспечения равного доступа к вакцинам от коронавируса средств не хватает.

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