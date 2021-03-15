Заразнее и смертельнее: что известно о новых штаммах коронавируса

По мере развития пандемии во всем мире были обнаружены и новые варианты коронавируса, которые легче передаются от человека к человеку, а иногда и вызывают более тяжелое течение заболевания.

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Так как COVID-19 мутировал и продолжает мутировать, рассказываем самое главное о наиболее распространенных штаммах.

Британский штамм: самый заразный для детей

Этот вариант коронавируса быстрее всех передается между людьми. В Великобритании заявили, что британский штамм на 50% более заразен, чем исходный вариант COVID-19 и на 70%, чем другие штаммы.

Когда стало известно о вирусе: Впервые был обнаружен в Британии в сентябре 2020 года.

Симптомы: Кашель, усталость, мышечная боль и боль в горле.

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Ученые в Британии изучают новый вариант коронавируса, фото: REUTERS/Dylan Martinez

Течение болезни и смертность: Он быстрее распространяется в организме зараженных. Поэтому отмечаются более выраженные симптомы. Также этот штамм может быть более заразным для детей. Ученые отмечают, что у него более высокий уровень инфицирования, поэтому есть рост количества госпитализаций и смертей.

Как с ним справляются вакцины: Большинство существующих вакцин от COVID-19 (среди которых Pfizer, Moderna и AstraZeneca) эффективны как против исходного варианта, так и против британского.

Бразильский штамм: передается быстрее, чем другие мутации COVID-19

Он оказался в три раза заразнее исходного штамма вируса, поэтому число заболевших и тех, кому нужна госпитализация, в мире быстро растет.

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Когда стало известно о вирусе: Впервые был обнаружен в конце декабря 2020 года у путешественников из Бразилии.

Симптомы: высокая температура или лихорадка, сильный кашель, внезапная потеря вкуса и запаха.

Дезинфекция улиц в Бразилии во время пандемии коронавируса, фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Течение болезни и смертность: Пока нет доказательств того, как протекает болезнь. Бразильский штамм не считается более смертоносным, но он распространяется быстрее, чем исходный штамм Covid-19.

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Как с ним справляются вакцины: Прививки от COVID-19, которые сейчас есть на рынке, оказались эффективными против нового штамма. Однако процент эффективности не такой высокий, как против исходного варианта.

Южноафриканский штамм: устойчивый к антителам

Он вызывает больше всего опасений во всем мире, так о нем очень мало информации. Многие ученые опасаются, что этот штамм может оказаться не только более заразным, чем остальные, но и нести непоправимые последствия даже для молодых людей.

Когда стало известно о вирусе: В начале октября 2020 года.

Симптомы: высокая температура, постоянный кашель и потеря вкуса или запаха.

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Вакцинация в Южной Африке, фото: REUTERS/Mike Hutchings

Течение болезни и смертность: Риски заболеть наиболее высокие для людей пожилого возраста или тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также люди, которые уже переболели COVID-19, могут заразиться этим новым вариантом, несмотря на приобретенный иммунитет.

Как с ним справляются вакцины: Первые результаты исследований говорят о том, что вакцины эффективны в борьбе с южноафриканским штаммом, однако, имунный ответ может быть не таким сильным или продолжительным.

Угандийский штамм: может быть самым опасным

Данных о штамме, который выявили 15 марта в Латвии, пока недостаточно, однако, он считается потенциально опасным, так как широко распространен в Уганде и уже успел добраться к другим странам.

Когда стало известно о вирусе: В феврале 2021 года.

Ученые пока изучают возможные проявления инфекции и течение болезни. Однако его быстрое распространение позволяет полагать, что он может быть более заразным остальных штаммов.

Мутация вируса – это нормально?

Как рассказала сайту "Сегодня" вирусолог, завотделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского Алла Мироненко: все вирусы мутируют, и SARS-CoV-2 тоже меняется.

По ее словам, о том, стал ли вирус более опасным, пока не идет речи – это еще не доказано. Понадобится время, чтобы выяснить это. Пока причин для паники нет, ведь нет подтверждений, что течение болезни тяжелее.

Во Франции перевозят больного коронавирусом, фото: REUTERS/Stephane Mahe

В то же время во Всемирной организации здравоохранения не боятся, что мутации коронавируса могут спровоцировать новую пандемию, но распространение новых штаммов может вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции.

Эксперты организации отмечают, что новые мутации на самом коронавирусе не скажутся: Мутация — это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи".

Вспышка коронавируса в Гонгконге, фото: REUTERS/Tyrone Siu

Как правило, распространение коронавируса часто связывают с праздниками, когда усиливается социальное взаимодействие. Поэтому чтобы защитить себя и близких специалисты рекомендуют строго придерживаться тех карантинных ограничений, на которых настаивает Минздрав.

Ранее сайт "Сегодня" разобрал самые популярные вопросы о новых штаммах коронавируса.

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