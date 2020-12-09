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Застрелил и насадил на прут: убийце петуха дали условный срок

9 декабря, 06:31

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Француза наказали за жестокое обращение с соседской птицей

Жителя центральной части Франции осудили за убийство петуха своих соседей, который мешал ему своим кукареканьем.

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Об этом сообщает телеканал BFM.

Уголовный суд муниципалитета Прива приговорил его к пяти месяцам лишения свободы условно за убийство соседской птицы. Кроме того, ему запретили носить оружие в течение трех лет и обязали заплатить 300 евро штрафа.

Инцидент произошел еще минувшей весной в городке Винзье, который расположен в департаменте Овернь-Рона-Альпы.

Хозяин петуха Марселя утверждает, что в мае он обнаружил своего любимца застреленным и насаженным на металлический прут.

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После этого он инициировал петицию с требованием справедливости, которую подписали почти 100 тысяч человек.

На этом фоне во Франции даже создали ассоциацию в поддержку деревенских петухов, чье пение называют "наследием сельской местности", а нижняя палата парламента Франции проголосовала за то, чтобы это понятие было включено в законодательство. Сенат страны пока что эту инициативу не рассматривал.

Напомним, в прошлом году петух Морис и его хозяйка из деревни на севере Франции выиграли судебный процесс против соседей, которые подали иск из-за утреннего кукареканья.

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