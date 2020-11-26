"Заткнись, курва украинская". В Польше охранник супермаркета жестоко избил украинца

В Польше охранник одного из супермаркетов крупнейшей в стране торговой сети Biedronka избил гражданина Украины. Руководство осудило случившееся и уволило его.

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Как сообщает TVP Info, инцидент произошел в начале этой недели в Кракове

По словам потерпевшего, расплатившись за покупки на кассе самообслуживания, он вышел из супермаркета, но, дойдя до остановки общественного транспорта, получил три сильных удара в спину.

"Я обернулся и увидел толстого мужчину лет 25. Он схватил меня за руки и пытался что-то сделать. Только через несколько секунд я понял, что это охранник", – цитирует издание украинца.

Он утверждает, что по его голосу, сотрудник магазина понял, что он из Украины, после чего повалил на землю, лицом к асфальту, сел сверху и стал надевать наручники.

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Когда потерпевший стал кричать и звать на помощь, охранник лишь сильнее надавил ему коленом на горло.

"Он рыкнул "Заткнись, курва украинская" и залил мне глаза щедрой дозой перцового баллончика", – вспоминает потерпевший, добавив, что происходящее видело множество людей, но никто из них не пришел ему на помощь.

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Когда двое мужчин вернулись в магазин, украинец показал чек на свои покупки и вызвал полицию. Но даже тогда перед ним никто не извинился.

Однако в пресс-службе Biedronka выразили свои сожаления в связи с произошедшим, принесли извинения пострадавшему украинцу и сообщили о начале внутреннего расследования. Оказалось, что охранник является сотрудником сторонней компании – ему запретили работать в сети этих магазинов.

Напомним, ранее в этом месяце в Польше после применения полицейскими шокера при задержании погиб другой украинец.

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А в мае на выходе из магазина в недалеко от Варшавы поляк и несколько его знакомых с бейсбольными битами набросились на нескольких украинцев.

Также недавно в Польше двое граждан Украины погибли в ДТП. Подробности в видеосюжете:

Видео: Сегодня

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