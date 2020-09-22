Заявившая о победе над COVID-19 страна вновь страдает от коронавируса

В Словении усилили карантинные ограничения в связи с эпидситуацией

В Словении усилили карантинные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

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На фоне ухудшения эпидситуации в стране ввели обязательное ношение защитных масок на улице.

За сутки в Словении зарегистрировали 114 новых случаев заражения коронавирусом, и один – летальный. Это увеличило общее количество жертв до 141. В целом, с момента вспышки пандемии COVID-19 в Словении зарегистрировано 4 309 случаев заражения.

Ранее мы писали, что в мае Словения официально заявила о конце эпидемии коронавируса.

Это заявление было сделано после того, как в течение двух недель ежедневный прирост зараженных коронавирусом не превышал семи человек. Однако сейчас страна вынуждена вернуться к жестким мерам безопасности.

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Ранее "Сегодня" писали о том, что Всемирная организация здравоохранения советует Европе не расслабляться: уже этой осенью ожидается вторая волна коронавируса.

"Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна – сезонного гриппа или кори", - заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Он напомнил, что человечеству придется мириться с существованием COVID-19, как и со многими другими вирусами на Земле. Кроме мутаций, которые могут сделать вирус опаснее, может произойти и такая мутация, которая ослабит его вирулентность и превратит вирус в сезонное заболевание.

"Давайте надеяться на лучшее и готовиться к худшему", – резюмировал Клюге.

Также мы писали о том, что аналитики спрогнозировали, как из последствий коронавируса будет выкарабкиваться экономика. Немецкие эксперты рассчитали, когда глобальный ВВП вернется на докризисный уровень.

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