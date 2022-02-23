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Зеленский, Дуда и Науседа "разнесли" признание "ЛДНР"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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23 февраля, 16:50
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Польша и Литва "За" вступление Украины в ЕС и НАТО – совместное заявление
Президенты Украины, Польши и Литвы сделали общее заявление / Коллаж "Сегодня"
Президенты Украины, Польши и Литвы сделали общее заявление / Коллаж "Сегодня"

Президенты Польши и Литвы, которые 23 февраля находились с визитом в Киеве, осудили признание Россией террористических формирований в Донецке и высказались за вступление Украины в НАТО и ЕС.

Об этом говорится в совместном заявлении Анджея Дуды, Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, размещенном на сайте Офиса президента.

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Заявление

"Мы, президенты Украины, Литовской Республики и Республики Польша – государств Люблинского треугольника, встретившись в Киеве 23 февраля 2022 года, самым решительным способом осуждаем решение Российской Федерации признать квазиобразование на временно оккупированных территориях Украины – так называемые "Луганскую народную республику" и "Донецкую народную республику". Этот непровоцированный агрессивный шаг России является очередным грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, в частности Устава ООН, а также гарантий безопасности, предоставленных Украине Будапештским меморандумом 1994 года", – сказано в заявлении.

Также лидеры трех стран отметили, что таким образом Россия сознательно и в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей и несет полную ответственность за дальнейшее ухудшение ситуации безопасности в регионе.

Санкции

"Решение Российской Федерации признать так называемые "ЛДНР" не будет иметь правовых последствий. Мы призываем международное сообщество принять решительные и далеко идущие шаги в ответ на этот еще один акт агрессии, совершенный Россией против суверенитета и территориальной целостности Украины. Такой ответ должен включать быстрое введение мощного пакета санкций против Российской Федерации, включая меры, направленные на "Северный поток – 2", - говорится в заявлении.

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Президенты Литовской Республики и Республики Польша также высказались в поддержку усилий Украины по вступлению в НАТО и ЕС, "что соответствует волеизъявлению и выбору украинского народа".

"Мы подчеркиваем, что, учитывая прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации и внутренних реформах, а также нынешние вызовы безопасности, Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС, и Литовская Республика и Республика Польша будут поддерживать Украину в достижении этой цели", – резюмировали высокие гости в своем заявлении.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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