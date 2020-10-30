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Землетрясение в Эгейском море затронуло Грецию: остров Самос затопило (видео)

30 октября, 16:20

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Турция оказалась не единственной страной, которая пострадала от подземных толчков

Землетрясение в Эгейском море, которое вызвало разрушения в турецком городе Измир, также затронуло и греческий остров Самос.

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Как сообщает сайт "Сегодня", жители и гости острова публикуют в сети фото и видео последствий землетрясения. На снятых кадрах видны полуразрушенные здания и частично затопленные улицы города.

Среди наиболее поврежденных оказалась церковь Успения Богородицы – у старинного здания в византийском стиле рухнул купол.

/ Фото: Twitter

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/ Фото: Twitter

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/ Фото: Twitter

Напомним, что днем 30 октября в Эгейском море, в 32 километрах от турецкого города Измир, случилось землетрясение магнитудой 6,6. Сам Измир при этом, как и Самос, затопило. Порядка 20 зданий в городе разрушены.

Это уже не первое землетрясение в Греции в этом году. Ранее в январе толчки магнитудой 5,0 ощутили на себе жители населенного пункта Вальсамата. Эпицентр находился в шести километрах в сторону моря и залегал на глубине 5 километров.

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Греция землетрясение потоп наводнение обрушение остров
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