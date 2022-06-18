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Жданов рассказал, как из-за Шольца страдают немецкие оружейники

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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18 июня, 17:00
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Эксперт заявил, что война является толчком для развития экономики
Военный эксперт рассказал, почему промышленники Германии "бьют копытом" и трясут канцлера.
Военный эксперт рассказал, почему промышленники Германии "бьют копытом" и трясут канцлера. / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки в вопросе поставок вооружения Украине оказались самыми умными, а Германия – самыми недальновидными.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире "Фейгин LIVE".

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Война и экономика

По словам эксперта, все дело в том, что первичная помощь всегда, как правило, поступает из складских запасов вооруженных сил стран. Однако, чтобы пополнить эти запасы, государство делает оборонный заказ – и промышленность включает станки.

"Куда ездил Байден, когда США начали поставлять нам Javelin? На завод по производству Javelin. Он поблагодарил рабочих, хозяина предприятия – в США ВПК 100% частные – и задал вопрос: "А можете увеличить (производство. – Ред.) в два раза?" Они ответили: "Да, конечно". Это подъем экономики", – рассказал Жданов.

Он отметил, что война является всегда толчком для развития экономики – это рабочие места, создание ВВП и соответственно – повышение уровня жизни населения.

"Сейчас США запускают свой военно-промышленный комплекс за счет госзаказа. Украина получит вооружение, но эти 40 млрд от США пойдут на госзаказ для восполнения складских запасов, которые будут потрачены на поставку в Украину", – заявил военный эксперт.

Ситуация в Германии

Также Олег Жданов отметил, что немецкие промышленники сейчас борются с канцлером Олафом Шольцем:

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"Помните эти скандалы, когда Шольц говорил, что нельзя танки отправлять? Они (промышленники. – Ред.) говорят: "Можно, нужно!" Потому что у них на заводе есть запас танков согласно мобзаданию от Бундесвера, они его держат – за это государство им доплачивает. Но если эти танки с завода уйдут, то они должны будут произвести новые и поставить снова их в мобрезерв. Поэтому промышленники Германии "бьют копытом" и трясут Олафа Шольца, мол, давай, отдай эту технику, мы тебе новую произведем".

Кроме этого, эксперт отметил, что Запад – это "циники и прагматики":

"Их нельзя прошибить слезой, допустим, по потерям Вооруженных сил Украины. Их нужно брать теми принципами, на которых они живут. А это деньги, прибыль и прагматизм".

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что из-за того, что Германия затягивает с поставками тяжелого вооружения для Украины, ежедневно на фронте гибнет много украинских воинов. Он отметил, что ответственность за гибель украинцев должен разделить и канцлер Германии Олаф Шольц.

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