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Жестокое убийство учителя под Парижем: появилось видео ликвидации террориста

18 октября, 14:58

Денис Беспалов Денис Беспалов

Полиция продолжает расследование

Во Франции задержали уже 11 человек по делу об убийстве учителя под Парижем. В соцсетях появилось видео ликвидации террориста, который предположительно обезглавил педагога за то, что он показывал детям в школе карикатуры на пророка Мухаммеда.

Ликвидация террориста. Фото: t.me/milinfolive

Как сообщает Le Figaro, среди взятых под стражу родители 18-летнего россиянина чеченского происхождения Абдуллаха Анзорова, который совершил нападение, его дед и младший брат.

Также задержаны отец студента, который обнародовал в соцсетях видео с угрозами учителю, и еще несколько человек, которые общались с нападавшим незадолго перед убийством, в том числе известный активист-исламист Абдельхаким Сефриви.

Как известно, подозреваемый в убийстве был застрелен полицией, когда пытался скрыться с места преступления.

Погибший – 47-летний Самюэль Пати – преподавал историю и географию.

На инцидент отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что нападение на учителя было терактом.

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Франция убийство учитель мухаммед карикатура
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