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Жестокое убийство учителя во Франции: еще четырем учащимся предъявили обвинения в терроризме

26 ноября, 14:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Троих подростков подозревают в пособничестве террористу

Резонансная история с убийством учителя Самюэля Пати под Парижем продолжает набирать обороты. Еще четырем учащимся колледжа предъявлены обвинения в связи с жестокой расправой над преподавателем.

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Об этом сообщает французской телеканал BFMTV.

Следователи считают троих учащихся "сообщниками совершившего убийство террориста", еще одна девушка обвиняется в распространении ложной информации об учителе.

По данному делу сейчас возбуждено уголовное дело против 14 человек. 22 октября было предъявлено обвинение семи людям, в том числе двум несовершеннолетним – "соучастие в убийстве в связи с террористической деятельностью". Еще троих задержали 6 ноября, среди них – двое 18-летних парней и 17-летняя девушка, подруга одного из них.

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Напомним, что 47-летний Пати был убит и обезглавлен 16 октября в школе Коллеж-Буа-д'Ольн города Конфлан-Сент-Онорин. Сам убийца был застрелен полицейскими при задержании в соседнем городе Эраньи – им оказался Абдуллах Анзоров, который в шестилетнем возрасте приехал во Францию вместе с семьей в 2008 году и имел статус беженца.

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За несколько дней до гибели преподаватель показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения, что возмутило местных радикальных исламистов.

Позже между Францией и рядом мусульманских государств разразился скандал из-за "оскорбления" пророка, в свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что насилие из-за карикатур не может быть оправдано.

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Франция подозреваемые убийство Париж терроризм учитель обвинение обезглавили

Источник: Сегодня

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