Журналист едва не сорвал секретную конференцию министров обороны ЕС (видео)

Репортер службы новостей нидерландского телеканала RTL Nieuws Даниэль Верлаан "вторгся" на конфиденциальную видеоконференцию министров обороны ЕС.

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Это стало возможным, благодаря информации, опубликованной в аккаунте голландского министра обороны в Twitter, сообщает Politico.

На видеозаписи, полученной изданием, видно, как журналист появляется в большом окне в верхней части экрана видеоконференции, одетый в черную футболку, улыбается и машет министрам.

"Вы знаете, что вы попали на секретную конференцию?" — поинтересовался у Верлаана высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозе Боррель под смех других официальных лиц.

"Да-да. Мне очень жаль. Я журналист из Нидерландов. Мне очень жаль, что я прерываю вашу конференцию", — ответил улыбающийся Верлаан.

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"Вы в курсе, что это уголовное преступление, а?" — поинтересовался Боррель с беззаботным видом. — "Вам лучше отключиться быстрее, прежде чем приедет полиция".

Позже телеканал RTL сообщил, что Верлаан получил доступ к видеоконференции, поскольку в Twitter министра Анка Бийлевельда на короткое время была фотография с адресом входа и частью PIN-кода. После нескольких попыток RTL Nieuws удалось угадать PIN-код секретной конференции, потому что на фотографии были видны пять из шести цифр.

Как стало известно, министры обороны обсудили работу над документом о потенциальных угрозах Евросоюзу — "стратегическим компасом", сообщает Интерфакс.

Как заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС, впервые все разведывательные службы Европейского Союза работали над сбором данных, чтобы завершить этот анализ угроз.

"Были собраны данные различных национальных разведслужб и военных, и гражданских источников. Такого документа до сих пор не было, и он призван защитить интересы ЕС в области безопасности", — заявил Боррель на пресс-конференции по итогу видеосовещания руководителей оборонных ведомств государств ЕС.

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