Жуткое убийство в церкви Ниццы: арест террориста сняли на видео

Террорист, который сегодня совершил нападение в соборе в Ницце, кричал "Аллах акбар!".

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Об этом, как пишет Nice Matin, заявил мэр города Кристиан Эстроси.

"Прежде всего, хочу выразить соболезнования родным и близким погибших, а также приходской общине и всем жителям Ниццы, которых потрясло случившееся. Наша прекрасная Ницца, как и остальная Франция, платит большую цену. Слишком тяжело быть жертвой исламо-фашизма", – сказал градоначальник.

Эстроси провел параллель между этой атакой и убийством в пригороде Парижа преподавателя истории Сэмюэля Пати, которого после того, как он показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, тоже обезглавили.

Также, по словам Эстроси, террориста не убили, как сообщалось изначально. При задержании он был ранен, но потом ему оказали помощь и госпитализировали. При этом он постоянно кричал "Аллах акбар!".

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Момент задержания нападавшего удалось снять на видео. На снятых кадрах злоумышленник уже находится на улице. Пока он перекрикивается с прибывшими жандармами, один из них подбегает к нему со спины и валит на землю:

Произошедшее признали терактом – идет антитеррористическое расследование.

Напомним, что нападение случилось 29 октября в римско-католическом соборе Нотр-Дам-де-Ницца. По предварительной информации двое человек погибли.

Кроме того, ранее в этом году в городе Вильжюиф, расположенном к югу от Париже, мужчина с ножом набросился на прохожих в парке. Прибывшие полицейские его застрелили.

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