Українська
$ 28,19
34,1
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Знаменитую картину Боттичелли продали более чем за 92 млн долларов (фото)

29 января, 06:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Картина стала самой дорогой работой художника

Картину итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли продали за рекордную сумму – 92,2 миллионов долларов.

Реклама

Об этом говорится на странице аукционного дома Sotheby's в Twitter.

Имя покупателя картины "Портрет молодого человека с медальоном" осталось в секрете.

Фото: Sotheby's/Twitter

Фото: Sotheby's/Twitter

В тренде
В Telegram теперь можно переносить чаты из других мессенджеров. Как это сделать
Реклама

Картина, которая датируется примерно 1480 годом, стала самой дорогой работой художника.

К слову, бывший владелец Шелдон Солоу, приобрел картину за 1,2 миллиона долларов в 1982 году. Картина принадлежала ему почти 30 лет.

Мы также писали, что картина знаменитого голландского художника Рембрандта "Голова бородатого мужчины", которая десятилетиями хранилась в подвале музея Оксфордского университета и считалась поддельной, может оказаться подлинником.

Недавно картину уличного художника Бэнкси "Деградировавший парламент" (Devolved Parliament) продали на аукционе Sotheby’s за сумму почти впятеро превышающую заявленную стоимость – 9,9 млн фунтов стерлингов (12 млн долларов).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

картина портрет аукционы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной. Что это значит для нас?
ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной. Что это значит для нас?Экономика
AstraZeneca срывает контракт на поставку вакцин в ЕС: стала известна причина
AstraZeneca срывает контракт на поставку вакцин в ЕС: стала известна причинаЕвросоюз
В Чехии приостанавливают вакцинацию населения против коронавируса
В Чехии приостанавливают вакцинацию населения против коронавирусаЕвросоюз
Российский
Российский "Газпром" допустил остановку "Северного потока – 2"Экономика
"Это позор": Венгрия опять обратилась в ОБСЕ из-за УкраиныПолитика
В Италии подняли на берег 70-тонную тушу кита: фото
В Италии подняли на берег 70-тонную тушу кита: фотоЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять