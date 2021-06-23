"Зрада" от Меркель и Макрона? Путина хотят пригласить на саммит ЕС

Немецко-французский альянс предложил Евросоюзу возобновить европейско-российские саммиты – их отменили после оккупации Крыма в 2014 году

Меркель и Макрон подготовили Путину очень щедрый подарок, который вернет Россию из международной изоляции. Фото: коллаж "Сегодня"

После женевского саммита США – Россия лидеры Германии и Франции решили пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит лидеров Евросоюза.

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Об этом сообщает Financial Times.

Дипломатические источники журналистов утверждают, что автором данной инициативы выступила немецкий канцлер Ангела Меркель, но президент Франции Эммануэль Макрон ее поддержал.

Кроме того, послы Германии и Франции озвучили данную идею на встрече с коллегами из ЕС в Брюсселе.

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Германия считает, что саммит Байдена и Путина может послужить шаблоном для восстановления отношений с Россией – канцлер выступает за поиск формата, который позволил бы ЕС наладить диалог с Россией.

Как ожидается, страны-члены ЕС, соседствующие с Россией – в частности, Балтийские государства и Польша – выступят против ослабления линии в отношении Кремля.

А в дипломатических кругах отметили, что неназываемые государства уже раскритиковали данную инициативу за то, что Берлин и Париж пытаются внести поправки в повестку непосредственно накануне саммита ЕС.

"Так поступать нельзя", – говорит собеседник СМИ.

Украинский дипломат, бывший глава миссии Украины в ЕС Константин Елисеев указал на то, что такая идея разрушает международную изоляцию России и нарушает режим санкций, которые были введены из-за агрессии в отношении Украины.

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"Украина не должна молчать и должна в координации с Польшей и балтийскими странами активно противостоять таким неверным действиям, отстаивать единство и нерушимость проукраинской коалиции", – написал дипломат в Twitter.

Елисеев считает это плохим сигналом со стороны Берлина накануне визита президента Владимира Зеленского в Германию.

Стоит отметить, что общие саммиты лидеров ЕС с Путиным закончились после российской оккупации Крыма в 2014 году.

Напомним, что в марте лидеры Франции, Германии и России без украинского президента Владимира Зеленского обсуждали ситуацию на Донбассе в формате видеоконференции. Мы уже писали, почему это не было "зрадой".