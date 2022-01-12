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10 тысяч солдат, артиллерия и танки: РФ пугает новыми силами возле Украины

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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12 января, 12:57
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Военные учения проходят на общевойсковых полигонах Южного округа РФ
Боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей проводят на более чем на двух десятках полигонах
Боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей проводят на более чем на двух десятках полигонах / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия объявила о начале учений с боевой стрельбой и танками недалеко от украинской границы. В учениях принимают участие 10 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.

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"Занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальным дисциплинам организованы на полигонах Даниловский и Прудбой в Волгоградской области, Ашулук – в Астраханской области, Тарское – в Северной Осетии, Николо-Александровский и Серноводский – на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский – в Ростовской области, Гвардейский и Альпийский в Чеченской Республике, Кобу-Баши – в Карачаево-Черкессии, Нестеровский – в Ингушетии, Дальний в Дагестане, Ангарский и Опук – в Крыму, Раевский – на Кубани. Также к занятиям по боевой подготовке приступили подразделения военных баз ЮВО на штатных полигонах в Абхазии, Армении и Южной Осетии", – говорится в сообщении.

Фото: Минобороны РФ

В учениях принимают участие батальонные тактические групп мотострелковых соединений Южного военного округа, а также подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Фото: Минобороны РФ

Более чем на двух десятках полигонах организовано боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей.

Фото: Минобороны РФ

"Батальонные тактические группы освоят новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский. Командиры подразделений освоят способы контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной техники, оснащенной стрелковым оружием повышенной мощности, в том числе минометами", – добавили в пресс-службе.

Российские войска у границ с Украиной

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Казахстан Казахстан
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9
Тайвань Тайвань
10,8
10
Япония Япония
8,4
11
Средний в мире Средний в мире
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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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