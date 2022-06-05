100 дней войны для Путина: как раздражены элиты и что может усилить недовольство

Победы ВСУ все дальше в угол загоняют хозяина Кремля

Большинство в России ожидало от Путина быстрой победоносной войны. Но в Киеве были другого мнения / Коллаж "Сегодня"

В Кремле подбивали итоги своей бессмысленной войны, которая уже перевалила за 100 дней. Международный преступник Владимир Путин встречал этот день с... президентом Сенегала Макки Саллому, которому, наверное, пытался продать ворованное в Украине зерно. Ни тебе парада, ни тебе концерта, ни тебе торжественного вручения наград за заслуги в денацификации и демилитаризации Украины. А все потому, что праздновать России нечего – вместо захвата Киева за три дня получили разбитую армию и беспрецедентные санкции. На такое российские элиты, как говорится, не подписывались, а посему они весьма и весьма недовольны.

Сайт "Сегодня" выяснял, что происходит в стане этих элит.

Реклама

Что известно

Все чаще российские эксперты задаются вопросом о внятной цели "спецоперации", о ее идеологии и перспективах. Как сайт "Сегодня" писал ранее, цель в виде "денацификации" даже не прижилась в обществе и Кремлю нужно было предложить что-то другое, за что российские солдаты побегут в Украину радостно умирать, а российские олигархи мужественно расстанутся со своими арестованными на Западе миллиардами. Но Кремль так и не родил новую концепцию.

"НЕЭЙФОРИЯ ЭЛИТ. Они так и не вышли из шока. Точнее, разделились на активистов, алармистов и молчунов, — написал в своем телеграм-канале директор фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. — Активизм счастья не приносит, как было на прошлой неделе видно по нескольким ярким полемикам активистов. Алармисты тоже затихли в сравнении с мартом-апрелем. Молчунам тяжелее всех. Им откровенно поговорить о двух главных страхах — страхе победы и страхе поражения — особо не с кем".

Активисты

"Активисты" (кто проявляет активность в данном вопросе), к которым можно отнести депутатов от Компартии РФ, призывают закончить войну. Так позволили себе выступить на этой неделе несколько коммунистов из законодательного собрания Приморского края.

Реклама

"Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот станет еще больше. В ходе военной операции люди становятся инвалидами, это молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. Мы требуем немедленного вывода войск Российской Федерации", — такое заявление подписали сразу четыре региональных депутата. Правда, потом их пристыдила партия власти "Единая Россия", на этом все и закончилось.

Громко возмутился происходящим и в итоге ушел в отставку Сотрудник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев.

"За двадцать лет моей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года", – написал такой твитт Бондарев.

И даже председатель Госдумы Вячеслав Володин начинает публично высказывать недовольство происходящим. На одном из заседания российского парламента он возмутился фактом, что депутаты вместо работы над законами постоянно пропадают на Донбасс "в рабочее время". На их поездки, по словам Володина, "тратится денег больше, чем на саму спецоперацию". Володина тоже быстро пристыдили единоросы.

Реклама

Алармисты

Эта категория российской элиты имеет тревожное мироощущение, связанное с остро негативным представлением о существующем в обществе положении вещей, и ожидает лишь нарастание проблем и бедствий.

Типичным представителем этой группы считается оппозиционер, журналист Владимир Кара-Мурза, которого власти России пытались уже дважды отравить. За свои высказывания против войны в Украине Кара-Мурза был задержан в конце апреля и сейчас находится в СИЗО.

Арест был произведен после того, как он, выступая перед членами Палаты представителей Штата Аризона, (США) рассказал о бомбардировке Россией жилых районов и объектов социальной инфраструктуры в Украине. Тут же Кара-Мурза получил от Следственного Комитета РФ уголовное дело по статье "Распространение "фейков" о действиях Вооруженных сил РФ". А это нынче в России карается 15 годами лишения свободы.

Молчуны

Из-за существования таких законов большинство представителей российских элит предпочитают просто никак не высказываться на данную тему, даже если они понимают, что путинский план – полная утопия. Однако это не значит, что такой элиты нет.

"Все началось с запрета слов — "война", "взрыв", "100 дней". А привело к стремлению даже тех, кому положено, побыстрее переключиться на какие-нибудь иные темы — от болонской системы до освоения Марса. Но чем больше избегания — тем ниже мобилизация у "партии 24 февраля", что затрудняет ей ежедневно и оперативно принимать быстрые решения", – отмечает Михаил Виноградов.

Генералы

Отдельной строкой идет недовольство в военных российских элитах. Украинские военные эксперты еще в апреле отмечали, что в России достаточно генералов, которые просили Путина не начинать широкомасштабное наступление на Донбассе, чтобы сохранить остатки своих сухопутных войск в боеготовности для решения других задач.

Как известно, Путин никого не послушал, а среди военной элиты начались чистки.

"Чистка генералов началась. С этим связано, во-первых, назначение генерала Александра Дворникова (по кличке "сирийский палач" из-за жестокости проводимых им в Сирии операций. — Ред.) главнокомандующим российской армией. Во-вторых, исчезновение ряда видных публичных деятелей", — рассказал 20 апреля на Youtube-канале "Україна 24" российский публицист Андрей Пионтковский.

Поддержка Путина

В итоге – противников вторжения в Украину достаточно, а вот Путин не имеет внутри России силы, которая бы поддержала его "спецоперацию".

"Нацизм и сталинизм — это системы с большими творческими возможностями, системы "большого стиля". Путинизм — это очень узкая, слабая рамка в этом смысле. Кремль пока ничего не смог прибавить к ядерному оружию и инерционному статусу члена пула стран — устроительниц мира после Второй мировой. В России остался тот же самый политический режим, что и до войны 2022 года, просто окуклившийся и лишенный жизнеустроительной энергии и претензий на универсализм", — резюмирует российский политолог Александр Морозов в своем блоге: "Идеология Z".

Усиливающий фактор

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день нет фактора, который бы снижал недовольство безграмотной войной Путина в Украине. Зато есть два фактора, которые будут усиливать недовольство. Первый – успехи вооруженной современным оружием западного образца армии Украины, второй – усиливающиеся санкции.

"Если Западу удастся снизить доходы России от торговли энергоресурсами, то это будет еще одним знаком для российских элит, что путинская стратегия оказалась проигрышной на всех направлениях, и что нужно что-то делать, нужно менять курс, менять стратегию и, соответственно, менять того, кто будет ее реализовывать", – считает российский оппозиционный политолог Кирилл Рогов.

Открытым остается вопрос, когда недовольство российских элит приведет к всплеску масштабного протеста, способного изменить ситуацию в Кремле настолько, чтобы российские войска убрались домой.

Читайте также: