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2 тысячи солдат, 100 единиц военной техники: Россия начала военные учения в Крыму

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
27 сентября, 11:03
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Учения будут проводить в течение трех дней на полигоне Опук в восточной части Крыма
Российские десантные войска начали крупные учения в Крыму. Коллаж: "Сегодня"
Российские десантные войска начали крупные учения в Крыму. Коллаж: "Сегодня"

В Крыму начались масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков российских ВДВ, прибывших на полуостров из Новороссийска.

Об этом сообщает Громадське.

"Всего в полковом тактическом учении будет задействовано до двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники воздушно-десантных войск", – говорится в сообщении.

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Учения будут проводить в течение трех дней на полигоне Опук в восточной части Крыма.

"Подразделения отработают ведение обороны, во время которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб", — говорится в сообщении.

Десантников будут учить организовывать маневровую оборону днем и ночью. В конечном этапе Россия планирует провести наступательные действия, "наносящий урон условному противнику" — огнем из танков Т-72Б3, 120-миллиметровых самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Подводные лодки, самолеты, вертолеты и ПВО

Ранее мы сообщали, что в акватории Черного моря российские военные проводили масштабные учения. Около 20 кораблей и судов обеспечения РФ, которые используют ракетные и артиллерийские стрельбы.

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Известно, что корабли вышли в море с оккупированных территорий Украины (г. Севастополь) и из РФ (г. Новороссийск). По информации пресс-центра, выход кораблей в морские полигоны проводится "в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки ЧФ на 2021 год".

"В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ",– говорится в сообщении ведомства.

Указано, что российские военные выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп.

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